COMEMORAÇÃO EM FAMÍLIA

Fernanda Montenegro ganha festa surpresa em comemoração aos 95 anos; veja vídeo

Atriz fez 95 anos nesta quarta (16). Além do bolo, Fernanda também ganhou um buquê de flores

Em meio as gravações de seu novo filme, “Velhos Bandidos”, Fernanda Montenegro ganhou uma festa surpresa em comemoração ao seu aniversário de 95 anos, na última quarta-feira (16).

No vídeo, a atriz se emociona com a surpresa, enquanto toda a produção canta parabéns.

Junto com o bolo e os parabéns, Fernanda também ganhou um buquê de flores e um carinhoso beijo do seu filho, o cineasta Cláudio Torres.

Cláudio é o diretor do longa “Velhos Perdidos”, estrelado por Fernanda. O filme, que tem previsão de estreia para 2025, também conta com Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos no elenco.