Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio curtem praia com a filha um mês após término

Os dois postaram registros durante uma viagem a Juquehy, no litoral de São Paulo

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 19:12

Crédito: Reprodução

Fernanda Paes Leme, 41, e o ex-marido, o empresário Victor Sampaio, 32, apareceram curtindo um dia de praia com a filha, Pilar. Os dois postaram registros durante uma viagem a Juquehy, no litoral de São Paulo, neste domingo (15), com direito a jantar juntos em restaurante japonês na noite anterior. Eles anunciaram o término recentemente. >

“Pilar passando pra dar bom dia e contar que fomos dar mergulho cedinho”, escreveu a atriz e apresentadora, com foto dentro do mar com a filhota, que completa 10 meses nesta segunda (17). Já Victor, além de mostrar o corpo sarado em dia de corrida à beira-mar, também postou vídeo da pequena brincando na areia. um>

O anúncio da separação do casal, que estava junto desde 2021 e ficou noivo em 2022, foi feito no fim de janeiro. Na ocasião, ela afirmou que eles continuam amigos e que a prioridade é a filha dos dois.>

“Oie! Pensei e refleti muito sobre ter esse papo com vocês… Vou tentar não me alongar, mas também não queria ser superficial, então vou direto ao ponto: Eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva. Aprendi desde cedo a ter consciência do que eu quero pra mim, mas quando a Pilar nasceu, eu percebi que só o que é bom pra mim não basta, eu preciso do MELHOR pra minha filha, e viver num relacionamento que tinha se transformado numa relação de amizade apenas não era bom nem pra mim e nem pra ela”, começou.>