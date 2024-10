RAINHA DO MAR

Festa pré-Iemanjá em Salvador terá Pabllo Vittar como atração principal

Pabllo Vittar será a atração principal da festa Odoyá da San, marcada para o dia 31 de janeiro de 2025, no Centro de Convenções de Salvador. Segundo apuração do Alô Alô Bahia, o evento também contará com a participação de Alinne Rosa. A venda dos ingressos começa nesta quarta-feira (23).

Tudo indica que a festa será a nova aposta do Grupo San Sebastian, que busca aproveitar a movimentação da cidade durante o verão, quando muitos turistas chegam para a tradicional Festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro.

Esta será a primeira vez que Pabllo apresentará a turnê “Batidão Tropical” em Salvador, projeto recente da drag queen. O álbum inclui o hit viral “São Amores”, uma regravação do grupo Forró do Muído, de Simone e Simaria, entre outros sucessos.

A nova apresentação de Pabllo na capital baiana acontecerá logo após um ano de muitas conquistas. Em 2024, a cantora se tornou a primeira drag queen brasileira a entrar na lista de 50 músicas mais ouvidas do mundo no Spotify.

A marca foi atingida com “Alibi”, lançada em parceria com a cantora irani-neerlandesa Sevdaliza e a francesa Yseult, no dia 28 de junho. A música obteve 2,1 milhões de reproduções na plataforma em um dia, alcançou a 47ª colocação do ranking mundial.