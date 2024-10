CANDYALL GUETHO SQUARE

Carlinhos Brown anuncia show especial para celebrar reabertura do Candyall Guetho Square; veja detalhes

Espaço no bairro do Candeal será reaberto na próxima quinta (24) com show de Carlinhos Brown e convidados

Carlinhos Brown Crédito: Divulgação

O Candyall Guetto Square, localizado no Candeal, em Salvador, será reaberto no dia 24 de novembro, às 17 horas. O local será palco de um evento que reunirá Carlinhos Brown e convidados. Os ingressos serão vendidos a partir desta quarta-feira (23), no site ou app da Ingresse.

“Anote na agenda: dia 24/11, às 17h, temos um encontro marcado! Estamos preparando um show incrível, com participações especiais, para um Guetho Square totalmente renovado. Vamos dar o pontapé inicial para o verão com muita energia, então se prepare, porque o Candeal vai pegar fogo”, disse o artista em postagem nas redes sociais.

O espaço passou por uma revitalização nos últimos meses e, de acordo com Fábio Almeida, empresário que administra a carreira de Carlinhos, a intenção foi remodelar o local sem descaracterizá-lo.

“A ideia foi transformar o Guetho Square em um lugar que oferece a melhor experiência possível para o público e o artista”, disse em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia.

Outra novidade é que o local passará a receber mais eventos, como ensaios de Claudia Leitte, mas mantendo o já tradicional Ensaio da Timbalada.

Um dos eventos que será criado é o Samba Guetho Square, que receberá grandes nomes do ritmo da Bahia e do Brasil para se apresentar no espaço.

Também já há negociações para artistas baianos e nacionais, de diversos estilos musicais, para tocarem por lá. “A recepção do mercado tem sido muito positiva”, celebra Fabio, destacando que o bairro também abraçou o espaço.

Serviço

Candyall Guetho Square

R. Paulo Afonso, 411 – Candeal, Salvador – BA, 40296-340