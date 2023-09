Festival da Primavera apresenta 4ª edição da Festa de San Gennaro

Festa de San Genaro. Crédito: divulgação

No próximo sábado (23), das 10h às 22h, o Rio Vermelho será palco da 4ª edição da Festa de San Gennaro, promovida pelo Grupo Pasta em Casa. Com a participação de 13 restaurantes de Salvador, o evento celebra a gastronomia italiana com comida farta, de qualidade e a preços acessíveis, em barracas montadas nas ruas Professora Almerinda Dultra e Borges dos Reis, que estarão fechadas para a festa.



Além do Pasta em Casa, participam da iniciativa os restaurantes Alfredo'Ro, Bella Napoli, Cantina Buoni Amici, Bottino Ristorante Italiano, Casa Chálabi, Crema Gelato Italiano, Cremonini Ristorante, Di Liana, Isola Cucina Italiana, La Lupa, Pepo e Segreto Ristorantino. No cardápio, estarão pratos como pizza, lasanha romana à bolonhesa, risoto, penne amalfitana (camarão com molho branco), sanduíche de parmegiana (carne ou frango), espaguete à carbonara e gelato italiano, com os sabores nutelina, pistache, belga, morango, entre outros.

A Festa de San Gennaro chegou à capital baiana de forma pioneira em 2018 pelas mãos do chef Celso Vieira e de sua sócia Valeska Calazans, ganhando contornos das festas de largo, resgatando esse espírito tão latente e importante em Salvador. "Estamos na quarta edição, reunindo o melhor da gastronomia italiana da cidade. Trouxemos essa festa para Salvador e hoje ficamos felizes em tê-la no Festival da Primavera e no calendário da Maratona. Tomamos o cuidado de manter o DNA do Pasta em uma festa de qualidade, que recebe famílias, é uma festa maravilhosa para pessoas que gostam de comer bem, ouvir uma boa música e se divertir", afirma o chef.

Além da gastronomia, o evento, com cenografia assinada por Mauro Braga, terá apresentações artísticas. Com curadoria de Rose Lima e direção musical de Luciano Salvador Bahia, a programação reúne o espetáculo infantil “Brincaderê” (Grupo Corrupio) e shows de Ana Barroso, Bruna Barreto, Cortejo Afro, DJ Roger'n'roll, Lazzo, Mário Soares com participação do maestro Carlos Prazeres e Sonora Amaralina. O ator Marcelo Praddo vai mais uma vez encenar o cicerone da festa, o bispo San Gennaro.