SALVADOR

Festival do Parque: veja os artistas que farão show gratuito neste fim de semana

Evento também conta com praça de alimentação e feira de artesanato

Esther Morais

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 12:58

Festival ocupa o Parque da Cidade com shows gratuitos em janeiro Crédito: Divulgação

O Festival do Parque, em Salvador, chega ao último final de semana de janeiro com shows gratuitos de Thiago Aquino, Márcia Freire e Bailinho de Quinta. Além da programação musical, o evento conta com praça de alimentação e feira de artesanato para toda a família.

A programação começa neste sábado (25), às 9h, com contação de histórias para crianças de todas as idades a partir das 9h. Às 10h, acontece a apresentação do grupo cultural Betho.

Quem abre a agenda dos shows é a banda Autorais, formada por Jorge Zarath, Tonho Matéria e Tenison del Rey, às 11h30. O trio soma mais de mil músicas compostas, grandes hits da história do Axé Music, que celebra 40 anos em 2025.

Às 13h30 quem assume a programação é a banda Pra Casa. Às 15h30, encerrando o primeiro dia do último final de semana do festival, Márcia Freire comemora as quatro décadas do Axé Music em um show repleto de clássicos da música baiana.