MOBILIDADE

Saiba como será o funcionamento do metrô durante o Festival de Verão

A Estação Mussurunga do Metrô vai funcionar para embarque, enquanto as outras estações ficarão abertas exclusivamente para desembarque

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 12:39

Das 5h de sábado (25) até às 23h59 de segunda-feira (27), o sistema vai funcionar 24h Crédito: Divulgação/CCR Metrô Bahia

Quem planeja ir ao Festival de Verão, evento que acontece no próximo sábado (25) e domingo (26), vai poder contar com o metrô não só para chegar ao evento, como também na volta para casa. A CCR Metrô, concessioária que opera o modal, anunciou que montou uma estratégia especial de operação. Das 5h de sábado (25) até às 23h59 de segunda-feira (27), o sistema vai funcionar 24h. Entre 0h e 5h desses dias, a Estação Mussurunga do Metrô, que fica próxima ao local dos shows, vai funcionar para embarque, enquanto as outras estações ficarão abertas exclusivamente para desembarque.

Além de estender o horário de operação, a CCR também prevê o aumnto da frota de trens, de acordo com a demanda. "Durante a operação, haverá reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança na Estação Mussurunga e aumento da frota de trens de acordo com a demanda, promovendo assim mais segurança e agilidade para os clientes que vão ao Parque de Exposições de Salvador", informou a concessionária que opera o modal.

No quesito segurança, a CCR informou que os passageiros contarão com o monitoramento eletrônico composto por mais de 2 mil câmeras distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSO) de cada estação.

Pra quem não costuma usar o metrô no dia a dia, a CCR explicou que, para agilizar o acesso dos passageiros, quem for usar o Bilhete Unitário do Metrô terá a possibilidade de efetuar o pagamento já na catraca, passando o cartão de aproximação. "Para efetuar o pagamento, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado", informa a nota divulgada pela CCR.

Já quem usa o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga das seguintes formas: