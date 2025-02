GRATUITO

Festival Oxe é Jazz reúne artistas que representam a música baiana, o jazz e o blues no Parque Costa Azul

Evento chega a seu quarto ano sob a curadoria do músico Eric Assmar

Luiza Gonçalves

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 12:58

Crédito: Reprodução/ Instagram

Dois dias de jazz e blues ao ar livre, unindo talentos baianos em uma programação que inspira em seus sopros, agita nos grooves e propaga a importância da valorização da música instrumental e do jazz em Salvador. O Festival Oxe É Jazz chega ao seu 4º ano de atividades nesta sexta (7) e sábado (8), a partir das 17h, reunindo gratuitamente shows de oito artistas e grupos musicais no Parque Costa Azul. >

“O projeto começou com o propósito de trazer apresentações de jazz, blues e música instrumental em praças públicas para a população baiana e tem sido uma alegria ver como ele vem ganhando corpo e cada vez mais adesão das pessoas, tanto do público que prestigia as edições quanto da classe artística, que sempre demonstra um grande carinho pelo projeto. Para nós, é uma grande responsabilidade e um motivo de muita alegria”, celebra Eric Assmar, que é guitarrista, compositor e curador do festival.>

Em seu histórico, o Oxe É Jazz já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional, como Michaela Harrison, Alissa Sanders, Igor Prado, Gustavo Andrade, Jefferson Gonçalves, Letieres Leite, Sonora e Jazz na Avenida. Entretanto, a prioridade é dos artistas da casa: “Temos uma cena musical pulsante e cheia de grandes talentos aqui na Bahia, o que, no meu entendimento, só sublinha a importância de um projeto como o Oxe É Jazz, de servir como palco para apresentar essa produção ao público”, garante Assmar. Com foco nos artistas contemporâneos do jazz, do blues e da música instrumental soteropolitanos ou em passagem pela cidade, a programação desta edição de verão inicia-se com o show do guitarrista e cantor soteropolitano Bruno Balbi, que promoverá seu novo álbum, trazendo como convidada especial a cantora Candice Fiais.>

Música instrumental>

Na sequência, o curador Eric Assmar assume o palco e recebe para uma performance o multi-instrumentista Chico Brown, filho do músico Carlinhos Brown. “Chico tem um belíssimo trabalho como multi-instrumentista, cantor e compositor, ele será meu convidado na edição. Estamos preparando com carinho esse show. A ideia é que a gente junte nossas guitarras em um show que mescla blues, música instrumental brasileira, música popular brasileira, jazz, além de clássicos do mundo da guitarra elétrica, tudo isso com muita improvisação e espontaneidade, no melhor clima de jam session”, antecipa Eric sobre a apresentação da dupla.>

No domingo, a programação ganha uma homenagem especial ao lendário trompetista norte-americano Miles Davis, com clássicos de seu repertório no show A Música de Miles Davis, apresentado pelo mestre baiano do trompete, Joatan Nascimento, que vem acompanhado de seu quinteto. Músico há mais de 30 anos, Joatan é assistente do naipe de trompetes da Orquestra Sinfônica da Bahia, professor do Curso de Música Popular da Universidade Federal da Bahia e membro da Orkestra Rumpilezz. A noite recebe ainda a Banda Terráquea, liderada pelo guitarrista e cantor Lon Bové, e a cantora Janis Dominique.>

Com sua primeira edição em 2022, o Oxe É Jazz já reuniu mais de 12 mil pessoas e ocupou espaços públicos em outras cidades da Bahia, como Itacaré e Lençóis, com o objetivo de democratizar o acesso à música instrumental, fomentar a formação de novos públicos e criar um evento inclusivo e atrativo.>

“A gente busca levar artistas desses estilos de música para praças públicas, com uma ótima estrutura de palco, som, luz, com shows de entrada gratuita, de modo que pessoas de diversas localidades possam ir. Além dos shows, o Oxe também tem atrações que envolvem gastronomia, artesanato, artigos e espaço para crianças. Dessa forma, o Oxe É Jazz traz música e economia criativa, ocupando o espaço público com arte e cultura, em um projeto que é inclusivo e abraça todas as faixas etárias”, defende Assmar.>