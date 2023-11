Festival Scream chega a Salvador para discutir inovação e negócios no Norte-Nordeste

Festival Scream chega a sua 6ª edição em 2023. Crédito: Divulgação

Nos próximos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, a partir das 8h, acontece no Centro Histórico de Salvador a 6ª edição do festival Scream. O evento trará uma programação inédita, reunindo especialistas para discutir as principais tendências do mercado, abordando novos conceitos, possibilidades, caminhos e formas de lidar com desafios e oportunidades de negócios.



O evento de Criatividade, Inovação e Negócios do Norte-Nordeste, o SCREAM - Salvador Creativity and Media Festival 2023, é realizado pela Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) e Prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo - Saltur e apoio do Sebrae.

Segundo o presidente da ABMP, Lucas Reis, “o Scream é um lugar que você pode ir para se atualizar sobre temas muito diferentes e falar com especialistas não usuais. Não aquela galera que fica aparecendo sempre nos mesmos eventos. No Scream, trazemos gente desde a periferia de Salvador até pessoas que vêm de fora da Bahia, fora do Brasil, para se conectarem. É um festival para se atualizar sobre todas as tendências”.

Responsável pela mediação no painel "Oportunidades de Negócios em Salvador", ele diz que a visão dentro da ABMP é a de que o mercado da Bahia tem potencial para ser melhor explorado. “Você pode, de Salvador, ter uma atuação para além daqui e atender o mundo. O que a gente vai falar nesse painel é justamente isso. Tanto uma visão de como as marcas podem aproveitar melhor as oportunidades que Salvador oferece, como a visão do que é que o grande capital, o capital de infraestrutura pode fazer Salvador ser uma cidade cada vez mais global”, disse.

Além do Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Matos e Fundação Gregório de Matos, neste ano também estarão no circuito o Cine Glauber Rocha e o Espaço Cultural da Barroquinha.

Para a 6ª edição, serão oferecidos cursos profissionalizantes gratuitos para jovens moradores da periferia, que receberão seus diplomas durante o evento e farão a cobertura do festival nas redes. A intenção da ação é gerar aproximação e despertar a criatividade no máximo de pessoas possíveis.

Para 2023, o SCREAM Festival contará com mais de 20 temas, que serão apresentados e debatidos através de quatro eixos temáticos: Comunicação & Marketing; Diversidade, Inclusão e ESG; Transformação Digital; e Economia Criativa. As apresentações ocorrem durante dois dias de evento e 48 horas de trocas e aprendizado.

Com entrada 100% gratuita e ingressos esgotados em menos de 6h, os interessando que não conseguiram se inscrever, podem participar da lista de espera, disponível no site do festival através do link: https://www.screamfestival.com.br/

PROGRAMAÇÃO COMPLETA 30/11

Teatro Gregório de Matos

9h – 9h50

Abertura oficial

10h – 10h50

Diversidade, Inclusão & ESG

Mesa: NOVAS IDEIAS PARA NOVOS TEMPOS!

Thiago Gringon (ESPM)

11h – 11h50

Negócios

Made in Bahia: perspectivas para a economia baiana

Denio Cidreira (Arena Fonte nova)

Priscila Wiederkehr (CEO da Vitalmed)

Demir Lourenço (Diretor executivo Wilson Sons)

MEDIAÇÃO - Carlos Falcão (Business Bahia)

14h – 14h50

Comunicação & Marketing

Conexões Urbanas: ligação entre pessoas e cidades

Thiago Ribeiro (Eletromidia)

Raíssa Martins (Projeto Livres Livros)

Lara Kertész (Projetos Salvador Boa Praça e Fora de Rota)

MEDIAÇÃO - Leonardo César (ABAP-BA e Viamídia)

15h – 15h50

Diversidade, Inclusão & ESG

A indústria da folia

Fábio Almeida (Join Entretenimento)

Hunfrey Athaíde (Grupo Eva)

Alberto Pitta (Cortejo Afro)

MEDIAÇÃO - Camila Marinho (RedeBahia)

16h – 16h50

Comunicação & Marketing

O impacto social da Mídia Exterior

Cristiana Chaves (Engenhonovo)

Mariana Pimentel (OSID)

Lareyne Almeida (Martagão Gesteira)

MEDIAÇÃO - Carol Moreira (Rocha Comunicação)

17h – 17h50

Negócios

Creators Economy: as oportunidades do mundo dos influenciadores

Leandro Conti (Hotmart)

Luiz Menezes (Fundador da Trope e do InstitutoZ)

Jéssica Dantas (@faladantas)

MEDIAÇÃO - Saulo Nascimento (Zygon)

18h – 18h50

Negócios

Água de Meninos | Ateliê Mão de Mãe

Patrick Fortuna

Vinicius Santana

MEDIAÇÃO - Samille Costa

Espaço Cultural da Barroquinha

9h – 9h50

Abertura oficial

10h – 10h50

Transformação Digital

Inovação, Tecnologia, Diversidade e Inclusão

Rafa Mores (Tamojuntes)

Luíz Henrique (FTC)

Walter Pinto Jr (PMS)

MEDIAÇÃO - Priscila Mércia

11h – 11h50

Negócios

Conheça seus consumidores e venda mais

Gabriela Sá (Dunnhumby)

Débora Lira (LYNX)

Vinicius Rodrigues (BLING)

MEDIAÇÃO - Julio Pegna (BEECOMM/ABCOMM)

14h – 14h50

Diversidade, Inclusão & ESG

A importância do tantra e da sexualidade na vida humana.

Komala Robertta

Jorge Mahaprabhu

MEDIADOR - Ludmila Noya

15h – 15h50

Comunicação & Marketing

Jornalismo Popular

Jefferson Borges (NORDESTeuSOU)

Vanderson Nascimento (Rede Bahia)

Ana Raquel (Rede Bahia)

MEDIAÇÃO - Diego Oliveira (Youpper)

16h – 16h50

Comunicação & Marketing

Notícias ou Fofoca? Perfis do instagram como fontes de informações

Ruy Filho

Iure Barreto

MEDIAÇÃO - Fernando Guerreiro

17h – 17h50

Negócios

Inovação em Organizações Tradicionais

Renam Brandão (SECOM-DF)

Lívia Hallak (Oxygea)

MEDIAÇÃO - Mel Oliveira (Ace Cortex)

18h – 18h50

ATIVIDADE GREGÓRIO

Foyer Glauber Rocha

8h00 – 8h50

Transformação Digital

Acelere sua startups em Salvador

Lara Morel (Hub Salvador)

Stefanie Lima (Hub Salvador)

Mediação - Mel Oliveira

9h – 9h50

Abertura oficial no Gregório

10h – 10h50

Comunicação & Marketing

O potencial e as diferentes faces da Geração Z

Beatriz Almeida (Pagode por elas)

Alexandre Ribeiro (Marcativa)

(MEDIAÇÃO) - Rodrigo Almeida

11h – 11h50

Comunicação & Marketing

COPA CAJAZEIRAS

Mauricio Lencek

Edson Nascimento (Liga Cajazeira)

Mediação -Vinícius Linhares (Grupo Aratu)

14h – 14h50

Negócios

Oportunidades de Negócios em Salvador

Marcos Lessa (SalvadorPar)

Rogério Bruxellas (Rede Bahia)

MEDIAÇÃO - Lucas Reis (ABMP)

15h-15h50

Comunicação & Marketing

A sinergia entre o local e o global na indústria da moda

Paulo Borges (SDB)

Fagner Bispo

(MEDIAÇÃO) - Luciana Gomes (Correio*)

16h – 16h50

Comunicação & Marketing

O poder da informação

Verônica Villas Boas (Lets Go)

Monique Melo (Texto & Cia)

MEDIAÇÃO - Virginia Pascoal (NewTab)

17h – 17h50

Negócios

Inteligência artificial & Saúde

Nilo Jorge Leão (Hospital Mater Dei)

Clarissa Mathias (Oncoclinicas e Hospital Santa Izabel)