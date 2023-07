Filha de Adriana Bombom é internada após contrair bactéria na orelha

Filha de Dudu Nobre é internada após bactéria. Crédito: Redes sociais

A filha da dançarina Adriana Bombom, Thalita Nobre, contou aos seguidores que precisou cancelar todos os compromissos após contrair uma bactéria na orelha depois de colocar um piercing.



A influenciadora e maquiadora usou as redes sociais para detalhar que sumiu da plataforma devido ao imprevisto com a saúde. Segundo a filha de Dudu Nobre, ela fez três perfurações na orelha no começo de junho, mas a cicatrização não estava ocorrendo.



Nos stories, Thalita disse que precisou ir à emergência algumas vezes para tomar remédios, já que o local, além de ter inflamado, também estava dolorido.

"Fui diversas vezes na emergência do hospital, até que da última vez resolveram me internar devido à rejeição do piercing e uma bactéria presente na minha orelha, para realizar drenagens e receber medicamentos intravenosos", contou.

Mesmo com o corpo rejeitando o piercing, Thalita reforçou que é importante fazer a perfuração em um lugar profissional.

Thlita é irmã de Lily Nobre. O nome da jovem, de 20 anos, circulou no começo deste ano após um abuso sexual sofrido. Adriana contou aos seguidores na época que a filha foi convidada para uma festa com amigos. No ambiente, a moça acabou sendo vítima de abuso sexual.