Filha de Ana Maria Braga dá à luz uma menina: 'Ainda estamos intuindo o nome'

Mariana Maffeis, filha mais velha da apresentadora Ana Maria Braga, anunciou que deu à luz uma menina na madrugada da última segunda-feira, dia 13. Ela contou a novidade nesta quarta-feira, 15, em sua conta do Instagram. "Nascer no mundo; quanta coragem. Um parto não é nada perto da decisão de estar aqui. Que fortuna a nossa você ter nos escolhido e empreendido a missão de chegar até nós, de estar conosco. Seja muito bem-vinda, filha minha; já amparada pela energia dos seus que são muitos", escreveu.

Mariana teve o bebê em casa, cercada pelos filhos mais velhos, Joana, de 12, Maria, de 9 e Varuna, de 2, além de seu marido, o professor de yoga colombiano Badarik González. O pai fez fotos do momento, que foram postadas por ela no Instagram.

"Que estas imagens sensíveis, feitas pela meu companheiro de vidas Badarik, pai de dedicação ímpar, nos ajude a estarmos sempre em união com o sacro mistério; que as famílias possam sempre celebrar o divino que nos é presenteado no viver com a autonomia e soberania de nos sabermos responsáveis por nossas escolhas, a cada mínimo instante. Não há tempo para delegar nada a ninguém. Há tempo de assumirmos para sempre e de uma vez o que é e sempre será unicamente nosso: nossa humanidade, nossos corpos e espíritos, cada um em seu divino papel e respectivo protagonismo."

A filha de Ana Maria, que só anunciou que estava grávida no oitavo mês de gestação, optou por não saber o sexo do bebê até a hora do nascimento. Mariana mora com a família em Botucatu, no interior de São Paulo, e leva uma vida fora dos holofotes.