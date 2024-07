TRANSTORNO ALIMENTAR

Filha de Flávia Alessandra desabafa sobre bulimia e 'relação conturbada' com o corpo

Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra e do ator Marcos Paulo (1951-2012), usou suas redes sociais nesta terça-feira, 9, para desabafar sobre a pressão estética e sua relação com seu corpo. A jovem de 24 anos revelou que já passou por transtornos alimentares, mas que hoje em dia busca desconstruir a ideia do corpo ideal e perfeito.

"A minha relação com corpo, alimentação, exercício físico, é bem conturbada. É muito doido porque hoje em dia estou disparado na minha melhor fase de vida no geral [...] mas estou na minha pior fase com o meu corpo, para o que a sociedade considera, e talvez eu comigo mesma também, porque ainda estou tentando me desconstruir dessa ideia de corpo ideal e perfeito", começou.