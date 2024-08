MEMÓRIA

Filha de José Wilker relembra aniversário do pai em texto emocionante

Isabel Wilker, filha de José Wilker, publicou um texto no Instagram na terça-feira, 20, dia do aniversário do ator. Relembrando o pai, que morreu em 2014, a atriz celebrou também o Dia do Ator, na última segunda, 19. Ela comenta que se deparou nas redes sociais com um vídeo de Wilker, até então inédito para ela, no qual aconselhava quem queria seguir na profissão. "Você disse assim: deixar o corpo sair espiritualmente em aventura, só", escreveu.