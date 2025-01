PARKINSON

Filha de Maneco rebate acusações sobre manter autor isolado: 'Que a família tenha o respeito que merece'

Segundo a jornalista, Manoel Carlos está reservado por escolha própria e recebendo os cuidados necessários para a doença de Parkinson

A jornalista Júlia Almeida, filha do autor de telenovelas Manoel Carlos, conhecido como Maneco, rebateu acusações de que estaria mantendo o pai isolado e sem poder se comunicar. Em vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira (3), Júlia pede respeito à privacidade do seu pai.

A filha do escritor explicou que o pai sofre de doença de Parkinson, uma doença degenerativa, e que ele passou por uma cirurgia no final de dezembro do ano passado. Segundo ela, Maneco está bem “dentro do possível”, se recuperando em casa.