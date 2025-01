REI DO LEBLON

Manoel Carlos sofre piora no estado de saúde: “Comprometimento motor e cognitivo”

Diagnosticado com doença de Parkinson há seis anos, o autor vive afastado dos holofotes

O autor de novelas Manoel Carlos, de 91 anos, enfrenta uma piora de seu estado de saúde devido à progressão da doença de Parkinson. De acordo com informações divulgadas pela produtora Boa Palavra, liderada por sua filha, Júlia Almeida, o quadro de saúde do escritor tem comprometido ainda mais suas funções motoras e cognitivas nos últimos meses.

"Manoel Carlos enfrenta uma piora em seu estado geral devido à Doença de Parkinson, com comprometimento motor e cognitivo agravados nos últimos meses. Ele está sob cuidados médicos especializados e recebe suporte integral de sua esposa, Bety, e da filha, Júlia, em uma ambiente tranquilo e protegido", diz o comunicado publicado no perfil da produtora Boa Palavra.

A atriz Júlia Almeida, filha do autor explicou que ele está em recuperação após uma cirurgia realizada no final de dezembro e segue em casa, recebendo todos os cuidados necessários. "Faço esse vídeo para pedir respeito em nome da minha família e do meu pai. Não é uma doença incomum, ao contrário, mas cada um passa pelo seu processo", afirmou a filha, em tom de desabafo, ao pedir compreensão e respeito neste momento delicado.

Manoel Carlos está aposentado das novelas desde 2014, quando escreveu "Em Família" (Globo). Diagnosticado com doença de Parkinson há seis anos, o autor vive afastado dos holofotes, morando no Leblon, no Rio de Janeiro, com sua esposa, Elisabety de Almeida. Embora passe a maior parte do tempo em casa, ele mantém o hábito diário de tomar banho de sol pela manhã, enquanto lê jornais na área externa.