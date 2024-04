OFENSA EM CADERNO

Filha de Samara Felippo é alvo de racismo em escola: 'Chorando de indignação'

A atriz Samara Felippo denunciou que a filha de 14 anos foi vítima de racismo na escola onde estuda, em São Paulo, na última segunda-feira (22). O relato é de que duas alunas do 9° ano escreveram uma ofensa de cunho racial em uma das páginas do caderno da adolescente, que é negra.

"Ainda estou digerindo tudo e talvez nunca consiga, cada vez que olho o caderno dela ou vejo ela debruçada sobre a mesa refazendo cada página dói na alma. Choro. É um choro muito doído. Mas agora estou chorando de indignação também", lamentou Samara. As informações são do g1 São Paulo.

Algumas páginas com atividade escolar foram arrancadas e o caderno, depois, foi encontrado nos achados e perdidos. "Todas as páginas, de um trabalho de pesquisa foram arrancadas violentamente e dentro do caderno havia a frase [racista]. O caderno já está em minhas mãos e um novo caderno já foi dado a minha filha", descreveu a mãe.