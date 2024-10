MELHORAS!

Filha de Simone Mendes é internada com covid-19 e influenza B

Menina tem 3 anos e está em um hospital particular com os pais

A cantora Simone Mendes e o empresário Kaká Diniz estão em um hospital particular em Alphaville, na grande São Paulo, com a pequena Zaya, de 3 anos. A menina foi internada após ser diagnosticada com covid-19 e Influenza B.