Filha trans de Elon Musk declara que sairá dos EUA após vitória de Trump

Vivian Jenna Wilson afirmou que o país não é seguro para a comunidade LGBT+ com Trump na Casa Branca

A filha do bilionário Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, declarou que não vê futuro nos Estados Unidos com a vitória presidencial de Donald Trump. Nas redes sociais, ela comentou que o país norte-americano se tornou um local mais perigoso para a comunidade LGBT+ após os resultados das eleições.

"Eu pensei nisso por um tempo, mas ontem confirmou para mim. Não vejo meu futuro nos Estados Unidos. Mesmo que ele [Donald Trump] fique no cargo por apenas quatro anos, mesmo que as regulamentações anti-trans magicamente não aconteçam, as pessoas que votaram voluntariamente nisso não irão a lugar nenhum tão cedo", escreveu Vivian em seu perfil no Threads.