Filho de Nadja Haddad nasceu com 380 gramas; veja quarto do bebê

José ficou internado por quase sete meses no hospital

Fernanda Varela

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 18:28

Nadja Haddad com o filho Crédito: Reprodução

A apresentadora Nadja Haddad relatou recentemente o drama que viveu com seus filhos gêmeos prematuros, Antonio e José, que nasceram no sexto mês de gestação, em abril deste ano. Antonio não resistiu e morreu um mês depois, em pleno Dia das Mães, enquanto José ficou internado por seis meses até receber alta.

José nasceu com apenas 380 gramas. Muito pequenininho, ele precisou passar meses internado na UTI neonatal e chegou a respirar e a se alimentar por sonda. A alta hospitalar veio no último dia 2 de novembro. Aliviada, Nadja celebrou a vida do filho e mostrou o quartinho do bebê.

“Quanta gente pediu pra ver fotos do quartinho do nosso José… Tcharammmm!” mostrou ela em suas redes sociais, comemorando a presença do filho em casa. “Uma semana do nosso amorzinho em casa! Uma semana de um dos dias mais felizes da nossa vida né amor? Amém! Fala filho…mamei, vou cochilar, dormir gostoso! É isso ai!”, escreveu no dia em que o garoto completou uma semana ao lado dos pais.

Nadja ainda exibiu o pequeno em uma almofada de amamentação. “José e seus bodies divertidos! Hehehe! A melhor almofada de amamentação! Uso para dar mama pro José e para o tummy time. E até para nosso neném descansar”, brincou.