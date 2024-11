FAMOSOS

Nadja Haddad emociona ao falar da morte do filho: 'Maior dor do mundo'

Apresentadora teve gêmeos prematuros em abril, mas um deles não resistiu

“A maioria de vocês deve saber que eu, meu marido, Danilo, nosso filho, Josezinho, passamos por um período de provações que durou muitos meses. O José passou mais tempo internado do que passou no meu ventre. A cada dia, nós três ficamos mais fortes e preparados para uma próxima etapa. Foi uma luta que me tirou muito tempo, mas não me deu tempo de sofrer. Eu não pude, de jeito nenhum, baixar a guarda. Fiquei entre o luto e a esperança”, iniciou.