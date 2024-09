CULTURA

Filme do Globoplay vence prêmio no Festival de Veneza 2024

"Ainda estou aqui", do diretor Walter Salles, foi premiado

Da Redação

Publicado em 8 de setembro de 2024 às 08:59

Fernanda Torres é uma das estrelas do filme Crédito: Reprodução

O longa brasileiro "Ainda estou aqui", do diretor Walter Salles, foi premiado no Festival de Veneza, que aconteceu neste sábado (7). A obra, que levou a categoria de Melhor Roteiro, é o primeiro filme Original Globoplay e ainda não está disponível para ser visto pelo público.

O longa chegou à final como favorito e foi ovacionado em sua exibição, sendo aplaudido por 10 minutos initerruptos. O Leão de Ouro de Melhor Filme, no entanto, ficou com "The Room Next Door", primeira obra em língua inglesa do diretor Pedro Almodóvar. O Brasil não conseguia um prêmio no Festival de Veneza desde 1981, com “Eles não usam Black-tie”, de Leon Hirszman.

O prêmio da obra brasileira foi entregue para Murilo Hauser e Heitor Lorega. "Estamos extremamente felizes com o lançamento do filme depois de tantos anos de trabalho em constante troca com colaboradores tão incríveis como a Fernanda [Torres], a Daniela [Thomas, produtora associada] e o próprio Marcelo [Rubens Paiva]. Nos lembrou da primeira reunião de pré-produção em que Walter [Salles] abriu com uma fala tocante sobre um filme ser sempre um processo coletivo. E isso ecoou muito conosco pois, afinal, esse prêmio é do filme, de todo o elenco e equipe, e do cinema brasileiro. Dessa família que se juntou para contar essa história e que tornou ainda mais palpável a qualidade profundamente humana e existencial desse projeto. Estamos muito animados para estrear em casa e torcendo para que esse filme dê continuidade aos muitos diálogos e lutas que Eunice Paiva travou por direitos humanos ao longo de toda a sua vida”, comentaram os roteiristas.

Havia também grande expectativa de que Fernanda Torres, que foi apontada pela imprensa internacional como possível candidata ao Oscar 2025, vencesse como Melhor Atriz, mas a premiação ficou com Nicole Kidman, pela atuação em "Babygirl".

O longa será lançado em breve nos cinemas brasileiros. A obra, baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor, que é interpretada por Fernanda Torres e por Fernanda Montenegro, e como ela ajudou a redefinir também a história do Brasil.

Além de competir no Festival de Veneza, "Ainda estou aqui" foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para a lista dos 12 longas-metragens aptos a disputar uma indicação à categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

No próximo dia 16 de setembro, serão selecionados seis títulos entre os inscritos. Já no dia 23 de setembro, haverá a escolha de qual título que representará o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar® 2025.

Confira a lista completa com os 12 longas habilitados a concorrer a uma vaga no Oscar 2025:

"A Metade de Nós", de Flávio Botelho;

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles;

"Cidade Campo", de Juliana Rojas;

"Estômago 2 - O Poderoso Chef", de Marcos Jorge;

"Levante", de Lillah Halla;

"Motel Destino", de Karim Aïnouz;

"Ninguém Sai Vivo Daqui", de André Ristum;

"O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini;

"Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges;

"Sem Coração", de Nara Normande e Tião;

"Vermelho Monet", de Halder Gomes;