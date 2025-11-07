ASTRO POP

Filme sobre Michael Jackson ganha primeiro trailer e ultrapassa 10 milhões de visualizações; Assista

Estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho do Rei do Pop, longa tem estreia marcada para abril de 2026 e promete reviver os maiores momentos da carreira do cantor. Será que vai passar o Pelourinho?

Moyses Suzart

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 08:14

Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra Crédito: Divulgação

Ainda não se sabe se o filme de Michael Jackson terá a passagem dele em Salvador, caindo na ladeira do Pelourinho, mas o primeiro trailer do filme que conta a história do maior astro pop do planeta foi divulgado e já ultrapassou 10 milhões de visualizações antes mesmo de completar 24 horas disponível no Youtube.

O filme, que conta a biografia de Michael, terá como intérprete do astro Jaafar Jackson, sobrinho do cantor que morreu em 2009. Ele é filho de Jermaine Jackson, terceiro irmão mais velho de Michael, um dos membros dos Jacksons 5. Ele também é cantor desde os 12 anos, mas evita comparações com o tio.

O trailer não dá muitos detalhes do filme. Como aperitivo para os fãs, a prévia começa com Jackson conversando com seu produtor. “Eu sei que você esperou muito tempo por isso. As faixas estão prontas, as músicas estão prontas. Vamos começar do topo”. Logo em seguida, um dos seus sucessos de 1982, Wanna Be Startin’ Somethin’, seguido de flashs de momentos do cantor durante sua trajetória e, obviamente, de danças do astro.

A produção estava pronta desde 2024, mas precisou fazer algumas refilmagens. A estreia estava prevista para outubro deste ano, mas, após divulgação do trailer, uma nova data foi definida: 24 de abril de 2026.

O legado

Michael Jackson foi um dos artistas mais influentes e talentosos da história da música. Nascido em 1958, nos Estados Unidos, ele começou a carreira ainda criança como integrante do grupo The Jackson 5, ao lado de seus irmãos. Desde cedo, demonstrou um talento extraordinário para cantar, dançar e encantar o público, o que o levou a uma carreira solo de enorme sucesso. Com sua voz única e performances históricas, Jackson rapidamente se tornou um fenômeno mundial.

Na década de 1980, Michael Jackson atingiu o auge da fama com álbuns como Thriller, Bad e Dangerous. Thriller, lançado em 1982, é até hoje o disco mais vendido de todos os tempos e trouxe clipes que revolucionaram a indústria musical, como o icônico vídeo de “Thriller”, que misturava música e cinema de uma forma inédita. Além disso, suas coreografias marcantes, especialmente o “moonwalk”, tornaram-se símbolos de sua genialidade artística e inspiração para gerações de dançarinos e músicos.

Apesar de uma carreira marcada por recordes e prêmios, Michael Jackson também enfrentou muitas controvérsias e desafios pessoais. Sua aparência física mudou ao longo dos anos, o que gerou especulações e críticas, além de acusações de assédio sexual em crianças.