Fim da greve: sindicato dos atores de Hollywood e estúdios chegam a acordo após 118 dias

Hollywood. Crédito: Shutterstock

O sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) e a AMTP, a aliança dos estúdios e produtores, chegaram a um acordo provisório que deu fim à greve da categoria. A paralisação já durava 118 dias, a mais longa da história.



Em pronunciamento à imprensa americana na noite desta quarta-feira, 8, o sindicato anunciou que os líderes aprovaram de forma unânime a proposta da AMTP. Com isso, a paralisação está encerrada a partir de 00h01 desta quinta-feira, 9 de novembro, no horário local (5h em Brasília).

O acordo será enviado para o conselho nacional do sindicato na sexta-feira, 10, para votação. Os detalhes da negociação devem ser revelados ao público após a aprovação final. No entanto, a revista Variety diz que o acordo prevê aumento de 7% no salário dos artistas, além de proteção legal contra o uso da inteligência artificial.

"Esse acordo provisório representa um novo paradigma. Ele dá ao SAG-AFTRA os maiores ganhos de contrato sobre contrato na história do sindicato, incluindo o maior aumento no salário mínimo nos últimos quarenta anos; um novo resíduo para programas de streaming; extensas proteções de consentimento e compensação no uso de inteligência artificial; e aumentos consideráveis de contrato em itens em toda a linha", disse a Alliance of Motion Picture and Television Producers em um comunicado na noite de quarta-feira. A organização, que negocia em nome dos principais estúdios e empresas de streaming, disse que "espera que o setor retome o trabalho de contar grandes histórias".

Executivos das principais empresas de entretenimento, incluindo Disney, Netflix, Warner Bros. Discovery e Universal, participaram diretamente das negociações.

O fim da greve dos atores acontece cerca de 50 dias após o término da greve dos roteiristas de Hollywood, que durou cinco meses. As duas significaram a maior paralisação que já afetou os grandes estúdios em toda a história e ficaram marcadas pela luta pelo aumento salarial e proteção contra IA.

Mais de 60 mil membros da Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Performers participaram da greve que iniciou dia 14 de julho, juntando-se aos roteiristas que haviam abandonado o trabalho mais de dois meses antes. Foi a primeira vez que os dois sindicatos entraram em greve juntos desde 1960. Os estúdios optaram por negociar primeiro com os roteiristas, chegando a um acordo que seus líderes consideraram uma grande vitória e encerrando a greve em 26 de setembro.

O Writers Guild of America aplaudiu o acordo de quarta-feira. "Estamos entusiasmados em ver os membros do SAG-AFTRA ganharem um contrato que cria novas proteções para os artistas e lhes dá uma parcela maior do imenso valor que eles criam", disse o sindicato em um comunicado. "Quando os trabalhadores estão unidos, eles vencem!"

O impacto da greve no mercado cinematográfico

Embora a greve dos roteiristas tenha tido efeitos imediatos e visíveis para os telespectadores, incluindo a suspensão por meses dos programas de entrevistas noturnos e do Saturday Night Live, o impacto da ausência dos atores não foi tão imediatamente aparente. Mas seus efeitos em cascata, de datas de lançamento atrasadas a espera por novas temporadas de programas, podem ser sentidos por meses ou até anos.

Os atores devem retornar rapidamente aos sets de filmagem onde as produções foram interrompidas, incluindo Deadpool 3, Gladiator 2 e Wicked. Outros filmes e programas reiniciarão as filmagens assim que os escritores que retornarem terminarem os roteiros.

E além das produções com roteiro, o fim da greve permite que os atores voltem aos tapetes vermelhos, talk shows e podcasts, à medida que a temporada de premiações de Hollywood se aproxima.

O único grande evento de premiação diretamente afetado pela greve foi o Emmy, que foi transferido de setembro para janeiro. Agora, as campanhas habituais de outono do Oscar se mobilizarão

Mas qualquer sensação de normalidade no setor pode ser temporária. As circunstâncias que provocaram as greves - a mudança da mídia teatral e de transmissão tradicional para o streaming e a tecnologia emergente, como a IA - não foram abrandadas. E as conquistas obtidas com as greves podem encorajar outros sindicatos de Hollywood ou essas mesmas corporações em negociações que ocorrerão novamente em poucos anos.

Os líderes sindicais trataram a greve como um momento decisivo desde o início, pois ela ocorreu em meio a lutas trabalhistas mais amplas em outros setores.

"Acho que agora se trata de uma conversa sobre a cultura das grandes empresas e como elas tratam todos, de cima a baixo, em nome do lucro", disse a presidente do SAG-AFTRA e estrela de The Nanny, Fran Drescher, à Associated Press em uma entrevista em agosto.

Duncan Crabtree-Ireland, o diretor-executivo e negociador-chefe que liderou a equipe que fechou o acordo para o sindicato, disse à AP em agosto que estava "honrado por fazer parte da garantia de que nossos membros conseguissem um contrato justo que os protegeria no futuro e garantiria que os jovens de 14 anos com quem conversei na manifestação da Disney ainda pudessem ser atores quando completassem 18 anos".