E-SPORTS

Final do campeonato brasileiro de League of Legends será transmitida no Parque Shopping Bahia

Evento gratuito acontece a partir do meio-dia do sábado (7)

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 15:30

Final terá exibição em shopping Crédito: Divulgação

Os fãs do League of Legends (LoL) vão poder conferir a grande final do campeonato brasileiro do popular jogo on-line em uma transmissão ao vivo no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A exibição acontece no sábado (7), a partir do meio-dia, mostrando o confronto entre as equipes paiN Gaming e Vivo Keyd Stars, que acontece no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte (MG).

A disputa será exibida em um grande telão de LED na Praça de Alimentação (L3) e terá também imagens dos bastidores da transmissão oficial. Além da exibição da grande final haverá desafios 5x5 de ARAM e a distribuição de brindes oficiais. Todas as atividades são gratuitas.

Além de premiar a equipe brasileira vencedora, o confronto será o último do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), pois, a partir de 2025, o torneio nacional passa a integrar uma liga das Américas como Conferência Sul.

“Sabemos que, embora muito popular, o universo dos esportes eletrônicos não costuma ter tantos espaços de reunião, como outros esportes e atividades culturais. Então é um grande prazer para nós oportunizar esse acontecimento”, afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

LoL

Um fenômeno desde 2009, quando foi lançado, o League of Legends (LoL) é um jogo do tipo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), ou seja, uma arena de batalha online com vários jogadores, onde os times têm que usar estratégias para defender a sua base ao mesmo tempo em que atacam a do adversário. O sucesso é tanto no Brasil e no mundo que o League of Legends passou a ser tido por muitos como um esporte eletrônico, e-sport, com direito a campeonatos mundiais financiados pela própria desenvolvedora do jogo.

SERVIÇO

O quê: Transmissão da final do campeonato brasileiro do League of Legends

Quando: a partir das 12h, sábado, 07 setembro de 2024

Onde: Praça de Alimentação (L3) do Parque Shopping Bahia

Gratuito