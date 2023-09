Flávia Alessandra revela prática de 'golden shower' durante sexo com Otaviano Costa

O casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa revelou ser adepto do "golden shower", quando se urina no parceiro durante o sexo. Durante o programa "Sobre Nós Dois", do GNT e apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet.



O assunto íntimo veio à tona quando Otaviano perguntou se Sabrina fazia o "número dois" na frente dos homens com que ela se relaciona. “Xixi faço”, respondeu a japa. Aproveitando o gancho, Flávia revelou: “Xixi claro, faço nele inclusive, agora cocô não”.