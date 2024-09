LITERATURA

'Flica' terá Jeferson Tenório e Kalaf Epalanga é convidado internacional

Já faz algum tempo que a barreira entre a literatura e demais artes foi ultrapassada. E a 12ª edição da Flica - Festa Literária Internacional de Cachoeira está aí para mostrar isso, a partir de 17 de outubro. Tanto que artistas mais ligados à música, como Zezé Motta e Liniker também estarão no evento que, em princípio, é dedicado à literatura.

A coordenadora geral da Flica, Vanessa Dantas, defende que a literatura é “pluriversal”: “Não existe um gênero formatado da literatura. Além disso, para se autodefinir como escritor, o importante é ter conexão com a palavra e não necessariamente ser identificado com a literatura dita oficial. Isso nos faz abrir a mente e perceber que a literatura como gênero se expande”.

A coordenadora da Flica justifica a vinda de Epalanga à Bahia: “Ele faz uma discussão interessantíssima sobre a língua. Utiliza um termo de uma pensadora negra brasileira, Lélia Gonzalez, que é o ‘pretoguês’. Faz isso para pensar na influência linguística dos povos originários e das pessoas negras oriundas de África que vieram para cá. Então, a vinda dele é importante para fazer este diálogo com alguém que observa a epistemologia negra brasileira como algo a ser levado a sério, que nos faz pensar na língua ‘pretoguesa’ e não só na língua portuguesa”.

Este ano, os principais espaços da Flica são a Tenda Paraguaçu; Fliquinha e a Geração Flica. Além disso, há a programação artística, dividida entre o Palco Raízes e o Palco dos Ritmos. Todos os espaços têm indicação etária livre com acessibilidade, tradução em libras e audiodescrição. Na curadoria da Flica, estão Calila das Mercês, Emília Nuñez, André Felipe Oliveira (Deko Lipe) e Linnoy.

A Tenda Paraguaçu é o maior espaço e por lá vão passar, além de Zezé Motta e Liniker, a ativista indígena Guarani Gegi Núñez e a pesquisadora e contadora de histórias africanas do Malawi Upile Chisala. Outro nome de destaque é Jeferson Tenório, autor de O Avesso da Pele, que gera um importante debate sobre racismo, mas foi censurado nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná.

A Fliquinha, dedicada ao universo infantojuvenil, receberá Itamar Vieira Júnior, que recentemente lançou Chupim, sua primeira obra voltada para crianças. Baiano, Itamar é autor do livro Torto Arado, um dos maiores sucessos do mercado editorial do país nesta década. A cordelista Mari Bigio, a educadora Mabel Velloso e a cordelista Auritha Tabajara também passarão por lá.