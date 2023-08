Flipelô tem programa para todo tipo de leitor

Exposição do italiano Antonello Veneri homenageia Mãe Stella de Oxóssi. Crédito: Ricardo Prado/Divulgação

A missão de fazer uma rota dentro da Flipelô é meio ingrata. O evento, que chega à reta final este fim semana, se espalha, literalmente, pelas ruas, praças e diferentes espaços, cumprindo bem o papel de festa literária. Muitas mesas, lançamentos, atividades artísticas como recitais e shows, contação de histórias...



Tem até uma missa neste domingo (13), às 9h, na Igreja dos Rosário dos Pretos, em homenagem a Santa Dulce - que está sendo celebrada em outra parte da cidade. Portanto, o melhor a fazer é tirar um tempo e olhar a programação no site oficial www.flipelo.com.br e montar seu próprio caminho, de acordo com seus interesses.

Vale ir também com o espírito livre, até porque nem sempre dá para acompanhar o que se quer, pois os últimos dias são os mais procurados e as mesas principais costumam exigir tempo de espera e paciência. Mas o passeio já vale a pena para conferir a exposição sobre Mãe Stella de Oxóssi, homenageada desta edição.

A ialorixá está retratada em 30 fotografias assinadas pelo italiano Antonello Veneri, com 1m x1,5m e expostas pelas ruas do Pelô. “Em 2013 fiz um vídeo-documentário sobre Mãe Stella, Folhas EnCantadas, e nasceu uma linda amizade. Nos encontrávamos com frequência, falávamos de tudo e durante estas tardes nasceram também as fotografias”, conta Veneri.

Outro bom programa é passear e degustar os pratos da Rota Gastronômica Amado Sabores, que reúne 41 bares e restaurantes e tem curadoria do afrochefe Jorge Washington. Ele próprio comanda no sábado (12), às 11h, uma aula show com Vovó Cici e Marlene da Costa para ensinar a fazer Mulukun, comida rito de Oxum. E no domingo (13) uma edição especial do projeto Culinária Musical (12h), ambos na Casa do Benin.

Mas se o seu interesse é puramente literário, três mesas se destacam na agenda do sábado. A primeira é o encontro entre o escritor gaúcho

Jeferson Tenório e o paulista João Carrascoza, dois nomes de destaque da literatura contemporânea nacional. Batizada de Dores e Afetos, a mesa será no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, às 11h, com mediação de Suzane Costa.

No mesmo local, às 19h, o escritor moçambicano Mia Couto fala sobre seu mais recente livro lançado no Brasil, a coletânia de contos As Pequenas Doenças da Eternidade (Companhia das Letras). A conversa será conduzida pela escritora e professora Luciany Aparecida.

Já o Museu Eugênio Teixeira Leal sedia o encontro de três importantes poetas baianos: Heloisa Prazeres, Ruy Espinheira Filho e Florisvaldo Mattos, que falam sobre suas trajetórias e poéticas, na conversa mediada pelo também escritor Aleilton Fonseca.

Para facilitar a chegada no Pelourinho, o Plano Inclinado Gonçalves estará funcionando neste sábado, das 7h às 13h. Já o Elevador Lacerda, no sábado, funcionará das 7h à 0h e no domingo, das 7h às 22h

Destaques

Sábado (12)

Teatro Sesc-Senac Pelourinho, 11h Mesa Dores e Afetos: Jeferson Tenório (RS), João Carrascoza (SP), Mediação: Suzane Costa (BA)

Teatro Sesc-Senac Pelourinho, 14h - Mesa HQ e nossos super-heróis negros, Anderson Shon (BA), Marcelo D’Salete (SP),

Estevão Ribeiro (RJ), Mediação: Renato Cordeiro (BA)

Teatro Sesc-Senac Pelourinho, 15h Contação de histórias infantis O Black Power de Akin, com Kiusam de Oliveira (SP)

Arena Teatro Sesc-Senac Pelourinho, 15h - Contação de histórias infantis, O Black Power de Akin, com Kiusam de Oliveira (SP)

Fundação Casa de Jorge Amado, 16h - Mesa musical Amadas canções – Um passeio musical pela vida obra de Jorge Amado, com Maria João Amado (BA), Guida Moira (BA)

Museu Eugênio Teixeira Leal, 18h Com a palavra o escritor Três Poetas da Bahia, com Heloisa Prazeres, Ruy Espinheira Filho e Florisvaldo Mattos Mediação: Aleilton Fonseca

Teatro Sesc-Senac, 19h Mesa Uma Conversa sobre o livro As Pequenas Doenças da Eternidade, com Mia Couto (Moçambique) e Luciany Aparecida

Largo do Pelourinho, 20h Show de Gerônimo Santana

Domingo (13)

Igreja Rosário dos Pretos, 9h - Missa de agradecimento/encerramento Dedicada a Santa Dulce dos Pobres

Arena Teatro Sesc –Senac Pelourinho – 10h - Contação de histórias infantis O segredo da cabeça Porongo, com Vovó Cici (BA), Mário Omar (BA)

Fundação Casa de Jorge Amado , 11h - Apresentação teatral – Monólogo Jorge de Lima – A invenção da Poesia, com Chico de Assis (AL)

Teatro Sesc-Senac, 14h Mesa Leio, Logo Posto, com Pedro Pacífico (SP), Eliz Oliveira (PI), Mediação: Rodrigo Casarin (SP)

Praça Quincas Berro D’água, 15h - Apresentação musical Banda Agentes do Metrô *Participação da banda do Ilê Aiyê

Teatro Sesc – Senac Pelourinho, 16h - Mesa Literatura dá samba, com Juliana Ribeiro (BA), Pedro Abib (BA), Mediação: Silvana Oliveira (BA),