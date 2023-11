Fotógrafo baiano fará exposição de série em Madrid

Com apoio do Consulado Geral do Brasil e do Museu Africano de Madrid, o artista apresenta exposição no espaço Remax Arte, promovido pela Boom! Art Community



O fotografo baiano Robério Braga vai ocupar o espaço Remax Arte, através da Boom! Art Community, uma plataforma de difusão de artistas ibero-americanos contemporâneos, com a exposição "Luz Negra", que fica em Madrid, em Barcelona.



Robério Braga expande agora as suas criações para uma das metrópoles referência para as artes visuais no mundo, com obras no acervo permanente de diversos museus e galerias nacionais e internacionais.