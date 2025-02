MÚSICA

'Fricote', que marca início do axé, foi composta num ônibus

Alfredo Moura, arranjador do disco 'Magia', lembra como composição nasceu

Roberto Midlej

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 07:35

Luiz Caldas, autor de Fricote junto com Paulinho Camafeu Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Paulinho Camafeu e Luiz Caldas são os autores do sucesso que marcou o início da febre do axé e isso é consenso. Mas há uma terceira pessoas que merece ser lembrada e teve muita importância na gravação de Magia e de Fricote: o compositor Alfredo Moura, que, junto com Luiz, foi arranjador daquele álbum lançado em 1985. “Fricote e Nouai [outra canção do álbum] são as músicas que têm um pé no Caribe. Mas, hoje, só podemos considerar que apenas há uma música ali que é axé: Fricote”, observa Alfredo.>

Alfredo é também o tecladista do disco, além de autor de duas canções que estão no álbum: Contramão e Sonho Bom. “Luiz não tinha música suficiente para preencher um álbum, então entraram essas minhas, mas não fizeram sucesso”, lembra Alfredo. O músico, no entanto, foi fundamental para dar a Fricote a roupagem que conhecemos.>

A banda que acompanhava Luiz no disco, conhecida como Acordes Verdes, era formada, entre outros, por Alfredo, Cesinha (bateria), Carlinhos Marques (baixo) e Carlinhos Brown (percussão). Luiz ficava com voz e guitarra. “Brown sempre dava muitas ideias e é importantíssimo naquela introdução, foi ele que deu a dica a Cesinha. Brown cuidava do ritmo e eu, do resto”, diz Alfredo.>

O tecladista diz que Fricote foi composta no ônibus, durante uma viagem a Simões Filho. “Paulinho Camafeu, genial, tinha feito Deboche, uma outra música que tinha o trecho ‘Pega ela aí/ Pra quê?/ Pra passar batom/ Pra ficar bonita lá em Itaparica’”. Deboche foi gravada por Paulinho Boca de Cantor em 1985 e pode ser ouvida no canal de YouTube dele.>

Houve, na época, segundo Alfredo, uma divergência entre ele e Luiz Caldas, sobre como Fricote deveria ser tocada: “Eu insistia que devia ser em dó menor e ele, em dó maior. Ele teimou e, na hora em que tocou a primeira vez, ninguém dançou. Ele sacou logo e, no meio da música, sinalizou para a banda trocar para dó menor. Aí, a coisa mudou totalmente, a resposta do público foi imediata. E olha que eu tinha levado um esporro antes, quando sugeri dó menor. Luiz disse: ‘Fera, fica na sua!’”. Alfredo acrescente que Fricote usa a batida de Deboche.>