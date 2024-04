CONCURSO

Funceb abre inscrição de bandas filarmônicas para desfilarem no Dois de Julho

Inscrições estão abertas de 8 de abril a 7 de maio no site da Funceb

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 15:59

A Funceb abriu inscrição de bandas filarmônicas para desfilarem no Dois de Julho Crédito: Divulgação

A Fundação Cultural Do Estado Da Bahia (Funceb) abriu as inscrições para o concurso para seleção de bandas filarmônicas da Bahia para o Desfile Cívico 2 de Julho de 2024. Podem se inscrever grupos com até 41 integrantes, de 8 de abril a 7 de maio de 2024, no site da Funceb.

10 bandas filarmônicas residentes do estado da Bahia serão selecionadas para participar do desfile que acontecerá em Salvador, no turno matutino, do Largo da Lapinha até o Terreiro de Jesus, no Centro Histórico.