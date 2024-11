LITERATURA

Fundação Casa de Jorge lança prêmio para autores inéditos

Inscrições começam no próximo dia 9 de novembro e seguem por 1 mês

A Fundação Casa de Jorge Amado lança o Prêmio Myriam Fraga para Autores Inéditos. As inscrições gratuitas estarão abertas ao público no próximo dia 9 de novembro, data em que nasceu a poeta e escritora Myriam Fraga. O prazo seguirá até as 23h59 do dia 9 de dezembro pelo site da Fundação Casa de Jorge Amado.