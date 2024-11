FAMOSOS

Gaby Amarantos detalha como perdeu 25 kg: 'Virei marombeira'

A cantora participou do Encontro com Patrícia Poeta nesta sexta-feira (15)

"É uma questão que sempre me atravessou, essa questão do peso, de ser uma mulher fora do padrão. Dessa vez, eu falei: 'caramba, eu preciso realmente dar uma repaginada na minha saúde'. O que me levou a tomar essa decisão foi um show que eu fiz na véspera do Dia do Trabalhador onde eu não consegui mais me movimentar no palco. Eu estava com uma nave e acabei o show muito cansada", contou.