SAÚDE

Gal Gadot revelar ter enfrentado coágulo de sangue no cérebro durante gravidez

Texto da atriz foi publicado na noite deste domingo (29)

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 12:39

Gal Gadot Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz israelense Gal Gadot, interprete da super heroína Mulher Maravilha, revelou, em seu perfil nas redes sociais, ter tido "um enorme coágulo de sangue no meu cérebro" durante a gravidez do seu quarto filho. O texto de Gadot foi publicado na noite deste domingo (29).

A publicação é uma foto de Gadot com seu filho, a pequena Ori, ainda na maternidade. Na legenda ela contou que foi diagnosticada durante o oitavo mês de gestação." Durante semanas, eu suportei dores de cabeça excruciantes que me confinavam à cama, até que finalmente fiz uma ressonância magnética que revelou a aterradora verdade. Em um momento, minha família e eu nos vimos diante da fragilidade da vida. Foi um lembrete claro de como tudo pode mudar rapidamente e, no meio de um ano difícil, tudo o que eu queria era segurar firme e viver", escreveu.

A atriz precisou passar por uma cirurgia de emergência para retirada do coágulo. Ori nasceu neste meio tempo. "Graças a uma equipe extraordinária de médicos no @cedarssinai e semanas de cuidados dedicados, eu consegui sobreviver e comecei o caminho da recuperação. Hoje, estou totalmente curada e cheia de gratidão pela vida que me foi devolvida", contou.