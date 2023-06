Galã da Globo, Marcos Pitombo assume namoro com diretor

O ator Marcos Pitombo está namorando o diretor de marketing Iasser Hamer Kaddourah. Os dois mantém um relacionamento longe dos holofotes.



Mas apesar de aparições com o companheiro nas redes sociais, Pitombo confirmou, neste domingo (18), estar namorando o rapaz, de acordo com a colunista Mariana Morais, do Em Off.



O namoro não era exatamente um segredo para as pessoas próximas ao casal. Os dois trocam comentários e curtidas nas publicações com frequência e, em abril, foram flagrados juntos em uma praia do Rio de Janeiro.