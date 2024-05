Gato brasileiro, candidato a maior do mundo, tem peso atualizado: '12,8 kg'

O gato Xartrux, considerado o maior gato doméstico brasileiro e atual candidato a bater a marca mundial no Guinness Book, está quase chegando aos 13 quilos, com 'apenas' 1,30 metro.

O felino, da raça maine coon, tem superado a média de tamanho de outros da mesma raça. A tutora, Márcia Oliveira, entrou com o pedido no concurso no começo de 2024. Apesar de ter sido aceita, o Guinness ainda fará outras etapas para saber se o brasileiro vai ocupar o lugar de um gato da Itália.

"O Guinness aceitou a nossa inscrição, tanto na medida da cauda quanto na medida total dele, e agora a gente tem só um tempo para gente fazer a medição oficial com as testemunhas e mandar para eles, mas com certeza o Xartrux vai ser o maior gato do mundo", afirmou em conversa ao G1.