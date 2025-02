DIVERSÃO

Gêmeas de Ivete Sangalo comemoram aniversário com temas diferentes; veja fotos

Helena e Marina completaram 7 anos em grande estilo

Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 09:22

Filhas de Ivete Sangalo comemoraram aniversário Crédito: Reprodução / Redes sociais

Se uma quer um tema e a outra quer um diferente, não tem problema! Foi o que a cantora Ivete Sangalo fez com as gêmeas Helena e Marina, que completaram 7 anos na última semana, mas escolheram temáticas distintas para a festa, realizada na última sexta-feira (14), no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira. >

Enquanto uma pediu um aniversário com tudo sobre Stitch, personagem icônico da Disney, a irmã queria sobre o Sonic, de uma série de jogos. A solução? Dividir a festa em dois lados, cada um para um tema. Imagens da celebração mostram uma parte com bolo, painel, docinhos... tudo a cara do Stitch. Já na outra divisão, era o Sonic que dominava. >

"Quero agradecer a Deus por ter feito uma festão linda para as minhas filhas. Teve o tema de uma e, do outro lado, o tema da outra. Fui chegando e me emocionando com minhas filhas vendo todas as surpresas", declarou Ivete nas redes sociais. >

A cantora ainda agradeceu pelos funcionários que realizaram a comemoração. "Vocês estão vendo essa cara? Tão amassada. Fiz a festinha de aniversário das meninas. Festinha não, festona. Foi muito bom. Todos amiguinhos, colegas estavam lá. Festa linda. É muito lindo ver como as pessoas fazem. Você contrata animador, decoração, mas não é só sobre contratar, é sobre como entregam isso, como fazem isso. Fico muito comovida, porque é um amor, carinho, vontade fazer, minha unha quebrou no pula pula", brincou. >

A data de aniversário das gêmeas foi na última segunda-feira (10). A família chegou a fazer uma festa mais íntima durante a semana, mas depois fez outra mais aberta aos amigos e colegas das crianças no fim de semana. Helena e Marina nasceram no Carnaval de 2018, no Hospital Português, em Salvador. Elas são filhas de Ivete com Daniel Cady. >

Veja imagens da celebração:

Bolo das gêmeas Crédito: Reprodução