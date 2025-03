COM RODA DE CONVERSA

Gerônimo faz show em festival dentro de shopping em Salvador

Evento gratuito no Salvador Shopping celebra os 476 anos da capital baiana

O cantor e compositor Gerônimo será uma das atrações do Festival de Literatura do Salvador, que acontece no dia 22 de março, a partir das 14h, no Salvador Shopping. Ele participará de uma roda de conversa sobre "Cantos e Contos de um povo", ao lado do poeta, jornalista e pesquisador James Martins, que também foi roteirista do filme "Axé - Canto do povo de um lugar". Após o debate, Gerônimo fará um pocket show com os maiores sucessos de sua carreira. >