MÚSICA

Gerônimo lança musicbook com canções na reitoria da UFBA

Lançamento será no dia 22 de janeiro às 17h. O ebook ficará disponível para dowload

Elis Freire

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 15:02

Gerônimo lança musicbook com canções Crédito: Divulgação

A obra do cantor e compositor Gerônimo, tão presente na história e no imaginário cultural da Bahia, ganha agora um musicbook. Com produção de Rowney Scott e prefácio de Gil Vicente Tavares, o obra apresenta grandes canções do cantor e compositor baiano. O lançamento será no dia 22 de janeiro, às 17h, na Reitoria da UFBA.

O evento contará com a presença de artistas, comunidade acadêmica e nomes da cena cultural soteropolitana. Além da cerimônia institucional de lançamento, a noite contará com com a apresentação de uma banda composta por estudantes da Escola de Música. No repertório dos estudante, grandes hinos de Gerônimo estarão presentes; suas partituras podem ser encontradas no e-book.

Com download gratuito, o livro traz a escrita de todos os instrumentos presentes nas músicas de Gerônimo. “Eu quero dizer que a universidade agora está de frente para o povo. Antes, não existia muito essa sintonia entre o que o povo produzia e o que era estudado lá. Então, ter minha obra como motivo de estudo hoje, eu me sinto muito honrado”, declarou Gerônimo.

Dentre as músicas do musicbook, alguns clássicos marcantes para música baiana: É d’Oxum, Abafabanca, Eu Sou Negão e Jubiabá. Gravado por artistas como Maria Bethânia, Carlinhos Brown, Gal Gosta, Margareth Menezes e tantos grandes nomes da música brasileira, Gerônimo completou 50 anos de carreira em 2023. Neste mesmo ano, retomou o projeto na escadaria do Passo, no Pelourinho, a cada última terça-feira do mês, aquecendo baianos e turistas com o melhor da música afro-latina e aquela energia que simplesmente “irradia magia”.

SERVIÇO

O QUÊ? Lançamento do Musibook de Gerônimo

QUEM? Escola de Música da Universidade Federal da Bahia

QUANDO? 22/01/25, às 17h

ONDE? Reitoria da UFBA (R. Dr. Augusto Viana - Canela, Salvador)