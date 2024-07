NESTA SEMANA

Gerônimo, Orquestra Fred Dantas e Mariene de Castro: programação do 2 de Julho com shows

Carros alegóricos do Caboclo e da Cabocla retornam para o Pavilhão 2 de Julho na sexta (5)

Da Redação

Publicado em 3 de julho de 2024 às 15:49

Orquestra Fred Dantas Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

Os shows de celebração dos 201 anos da Independência do Brasil na Bahia, em Salvador, seguem até a próxima sexta-feira (5). As apresentações incluem Gerônimo, Orquestra Fred Dantas e Mariene de Castro.

Nesta quarta-feira (3), no Campo Grande, a programação começa às 17h com a apresentação do Coral da Cidade do Salvador, formado por servidores municipais ativos e aposentados e por convidados. Em seguida, é a vez do cantor Gerônimo e Banda Mont Serrat e, por fim, o Baile da Independência, com a Orquestra Fred Dantas e convidados, às 19h.

No repertório do cantor Gerônimo, músicas escolhidas especialmente para a data como “Exu Lonan”, “Fumo e Mel”, “É Tempo Ê” e “Marujada de Quebra Ferro”, além de grandes sucessos de carreira que retratam a Bahia e o povo baiano. Nas redes sociais, o artista publicou um comentário sobre a festa: “A verdadeira independência do Brasil. Foi aqui no 2 de julho que se consolidou a independência”, declarou.

Também no Campo Grande, na quinta-feira (4), a cantora Mariene de Castro promete um show especial com muito samba no pé, a partir das 19h. “Espero vocês! Salve os caboclos!”, publicou a cantora no perfil nas redes sociais, enquanto ensaiava a música “Vestimenta de Caboclo”.

Na sexta-feira, às 18h, os carros alegóricos do Caboclo e da Cabocla retornam do Campo Grande para o Pavilhão 2 de Julho, na Lapinha, com a participação da Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô. A programação será encerrada às 20h com o Samba de Caboclo, no Largo da Lapinha.