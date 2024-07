INDEPENDÊNCIA

Um show de performance: fanfarras e balizas animam público no 2 de Julho

Concurso contou com a participação de 18 escolas das redes estadual e municipal de ensino

Gilberto Barbosa

Publicado em 2 de julho de 2024 às 20:47

Balizadoras no desfile do 2 de Julho Crédito: Nara Gentil/CORREIO

O som dos bumbos, pratos e trompetes anunciava o início da segunda edição do Festival de Fanfarras e Balizadores, realizado durante o desfile do 2 de Julho, com participação das bandas de 18 escolas das redes estadual e municipal. Além das candidatas do festival, o cortejo contou com apresentações de fanfarras convidadas, como o grupo Elos de Ouro, de Simões Filho.

Quem abriu os trabalhos na avenida foi a fanfarra Banema, do Colégio Estadual Nelson Mandela, em Periperi. Com um repertório que incluía sucessos como a música Holding Out for a Hero, da cantora Bonnie Tyler, o grupo foi o primeiro a desfilar na Avenida Sete. O instrutor regente do grupo Marcos Nascimento conta que a montagem do grupo é feita no início do ano letivo, quando os alunos são convidados em sala de aula. Criado em 2018, o grupo conta com 81 integrantes.

“Nós sempre estamos nos preparando para entregar um espetáculo ainda melhor. A gente trabalhou de forma ininterrupta no último ano e é muito gratificante ver esse movimento acompanhando esses jovens. Eu estou em fanfarras há mais de 30 anos e ela me salvou em diversos momentos difíceis”, contou.

Outra fanfarra participante é a Bamib, do Colégio Estadual Professora Marileine da Silva, localizada na Mata Escura. Criada em 2009, a banda apresentou um repertório composto por músicas de Tim Maia. “A gente trabalhou duro nos últimos doze meses, com três ensaios por mês para chegar aqui e fazer essa apresentação. É uma oportunidade única que nós temos de tirar esses jovens da rua e trazê-los para o mundo da música”, contou o regente do grupo, Theodomiro Melo.

Quem também esteve no concurso foi a Funkeb, do Colégio Estadual Kleber Pacheco, em Pernambués. Cerca de 50 alunos participaram do desfile, composto por 20 músicas de ritmos como arrocha, pagode e samba. Um dos regentes da fanfarra foi Jeilson Silva, que integrou o grupo durante os tempos de aluno.

“Nós estamos nos preparando, desde o início de janeiro, para esse concurso. A música é um ensinamento para as nossas vidas e nos permite pensar mais em nós, nos outros e conhecer outras realidades. Nós sabemos a dificuldade que é chegar aqui e tentamos passar esse conhecimento para eles. Estão todos de parabéns pelo desfile de hoje”, avaliou.

No Largo do Campo Grande, as bandas eram recebidas com animação pelo público presente. Ao todo, 14 escolas estaduais e 4 escolas municipais desfilaram no percurso que partiu da Praça Castro Alves. As escolas serão avaliadas nas categorias ‘Melhor Fanfarra/Banda’ e ‘Melhor Baliza’ por um corpo de cinco jurados. O resultado será divulgado no dia 4 de julho e os três primeiros colocados de cada categoria receberão um troféu e um certificado de participação.

O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro enfatiza a relevância do concurso. “É importante para dar apoio a essas duas manifestações que são sensacionais e muito relevantes para o desfile”, reforçou.