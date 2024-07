ENCERRAMENTO

Chegada do caboclo ao Largo do Campo Grande encerra festejos do 2 de Julho

Além das imagens, o fogo simbólico foi aceso durante a cerimônia

Gilberto Barbosa

Publicado em 2 de julho de 2024 às 18:06

2 de julho Crédito: Paula Froes / CORREIO

A chegada das imagens do Caboclo e da Cabocla ao Largo do Campo Grande marca o encerramento das comemorações do 2 de Julho, dia da Independência do Brasil na Bahia. Por volta das 16h, os carros chegaram no largo acompanhados por integrantes da Associação Cultural de Índios Guaranis, da Ilha de Itaparica. Eles ficam no local até a próxima sexta-feira (5), quando retornam ao Pavilhão 2 de Julho, no Largo da Lapinha.

A cerimônia seguiu com o hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e de Salvador, que ficaram sob a responsabilidade do governador Jerônimo Rodrigues, do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes e do prefeito da capital, Bruno Reis. Em seguida, os chefes do estado e da capital depositaram flores nos pés do monumento do caboclo, seguidos pelo Comando Militar e pelas Forças de Segurança do estado.

O encerramento ficou a cargo da atleta paralímpica Ira Vilaronga, que acendeu o fogo simbólico no Campo Grande. Primeira triatleta com deficiência visual da Bahia, ela descreve o momento com uma celebração a diversidade e da força do povo baiano.