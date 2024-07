CELEBRAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA

Desfile do 2 de Julho: Cortejo Cívico segue com passagem dos Caboclos pela Avenida Sete

Imagens seguiram para o Largo do Campo Grande

Gilberto Barbosa

Publicado em 2 de julho de 2024 às 15:49

Imagens do Caboclo e da Cabocla chegaram na Praça da Piedade às 14h30 Crédito: Nara Gentil/CORREIO

O relógio marcava 14h30 quando as imagens do Caboclo e da Cabocla chegaram na Praça da Piedade. Acompanhado por bandas de estudantes e das forças militares, o cortejo parou em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) para dar início à segunda parte do desfile do 2 de Julho.

A imagem saiu por volta das 14h da Praça Municipal, no Centro Histórico. Durante a passagem, o Caboclo foi reverenciado por quem estava no local. Uma delas, foi a auxiliar de operações Jéssica Santiago, que foi acompanhada da família e estava pela primeira vez no desfile.

"Eu sempre pedia a minha mãe para vir, mas nunca tinha conseguido. Eu falei que quando tivesse minhas filhas, ia trazê-las para passar esse patriotismo e a importância do dia de hoje", afirmou.

Enquanto os Caboclos não chegavam, algumas pessoas aproveitaram para visitar a sede do IGHB. No local, considerado o guardião da memória da Bahia e do 2 Julho, é possível ver imagens de figuras históricas da Independência da Bahia, como Maria Quitéria e Lord Thomas Cochrane, além de acessar documentos históricos da Bahia. Da Piedade, o desfile seguiu em direção ao Largo do Campo Grande.