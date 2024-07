DESFILE

2 de Julho confirmou a confiança na vitória de Bruno Reis, diz ACM Neto

Ex-prefeito disse que grupo está unido em torno da reeleição

Gil Santos

Publicado em 2 de julho de 2024 às 13:57

Neto e Bruno durante o desfile Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O ex-prefeito e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, participou do desfile do 2 de Julho, no Centro Histórico, nesta terça-feira, e afirmou que está confiante na vitória do prefeito Bruno Reis, que vai tentar a reeleição para o Palácio Thomé de Souza em outubro. Os dois foram cercados e carregados nos ombros por apoiadores durante o cortejo, e precisam parar diversas vezes para fazer fotos e vídeos com os eleitores.

"A grande marca [do desfile] é testemunhar essa relação tão forte que existe entre o povo de Salvador e o prefeito Bruno, aclamado e aplaudido pelas pessoas nas ruas. Isso é resultado do grande trabalho que ele faz e, é claro, que isso aumenta ainda mais o nosso ânimo e a nossa disposição para entrar com tudo e construir uma grande vitória em outubro", afirmou ACM Neto, em meio ao agito do público.

Questionado se acredita em vitória no primeiro turno, o ex-prefeito disse que é preciso ter o pé no chão, que está no começo da caminhada e trabalhando para que a vitória seja a mais ampla possível. Ele também comentou sobre os gritos de apoiadores direcionados a ele durante o trajeto.