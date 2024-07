2 DE JULHO

Ultramaratona da Independência desafia 800 atletas com 12 horas de competição na Boca do Rio

Cerca de 800 atletas encararam o desafio de correr por 2h, 6h ou 12h no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, dentro da programação comemorativa pelo 2 de Julho – Independência do Brasil na Bahia. A atividade, apoiada pela Prefeitura de Salvador e parte integrante do Calendário de Turismo Esportivo da capital baiana, teve a largada dada no fim da tarde da segunda (1º) e terminou na manhã desta terça-feira (2). O resultado já pode ser conferido no site.