INDEPENDÊNCIA

Bruno Reis e ACM Neto enchem as ruas e celebram popularidade no 2 de Julho

Prefeito de Salvador afirmou que o dia da Independência da Bahia é a data mais importante para os baianos e comentou sobre a multidão que o cercava

Gil Santos

Publicado em 2 de julho de 2024 às 18:26

Bruno e ACM Neto nos ombros de apoiadores Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), chegou ao Largo da Lapinha, nesta terça-feira, para os festejos do 2 de Julho cercado por admiradores. Ele mal se aproximou da grade e começou a saraivada de perguntas sobre a disputa ao Palácio Thomé de Souza. O gestor vai tentar a reeleição neste ano junto com a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT). Bruno adotou um tom sereno, sorriu para as câmeras, acenou para o público e respondeu aos questionamentos de forma direta. O administrador soteropolitano afirmou que o dia da Independência da Bahia é a data mais importante para os baianos e comentou sobre a multidão que o cercava.

“Essa é a vitamina de quem está na vida pública: chegar ao quarto ano do mandato e ter o carinho e o reconhecimento das pessoas. Isso nos motiva a trabalhar ainda mais pela nossa cidade. Graças a Deus, por onde a gente passa, tem sido assim. A chegada à Lapinha foi mágica, marcante, e a cada ano a gente sente o calor humano aumentando, uma intensidade maior, uma vibração e um entusiasmo maior das pessoas”, afirmou.

O vice-presidente nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, marcou presença no festejo. Ele fez todo o percurso ao lado do aliado político e amigo Bruno Reis. "A grande marca (do desfile) é testemunhar essa relação tão forte que existe entre o povo de Salvador e o prefeito Bruno, aclamado e aplaudido pelas pessoas nas ruas. Isso é resultado do grande trabalho que ele faz e, é claro, que isso aumenta ainda mais o nosso ânimo e a nossa disposição para entrar com tudo e construir uma grande vitória em outubro", afirmou, em meio ao agito do público.

ACM Neto no cortejo Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Questionado se acredita em vitória no primeiro turno, ACM Neto disse que é preciso ter o pé no chão, que está no começo da caminhada e trabalhando para que a vitória seja a mais ampla possível. Para ele, o debate na eleição será sobre questões que envolvem diretamente a cidade. Neto também falou sobre os gritos de apoiadores direcionados a ele durante o trajeto. "As pessoas sabem o carinho que eu tenho por Salvador e pela Bahia, que, apesar de eu não estar nesse momento com mandato, não paro de trabalhar e que podem contar comigo que a gente vai continuar firme para o futuro. Isso anima muito", afirmou.

Com clima eleitoral, a festa teve disputa acirrada por fotos e espaço entre os vereadores da base. Durante o percurso pelas ruas estreitas e tumultuadas, Bruno Reis interrompeu os passos para cumprimentar moradores que estavam pelas calçadas e janelas, além das já disputadas selfies com eleitores, que atravessam o mar de gente para fazer um registro com o gestor. Nas proximidades da ladeira do Pelourinho, apoiadores mais afoitos carregaram Bruno Reis e ACM Neto nos ombros, para a alegria dos fotógrafos. Em seguida, eles entraram na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e fizeram uma oração.

“Em toda a minha vida pública sempre estive presente no desfile do 2 de Julho, mas sem sombra de dúvidas, esse é o que eu recebi mais palavras de estímulo, de carinho, de reconhecimento, aplausos, pedidos de fotos e de selfies”, declarou o prefeito, após concluir a caminhada.

Ana Paula durante o desfile Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO