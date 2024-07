PRECONCEITO DO PÚBLICO

Gianecchini desabafa após críticas homofóbicas ao seu personagem drag queen

“Tem muita gente que adora", defendeu o artista

Publicado em 4 de julho de 2024 às 11:53

Depois de encarnar inúmeros galãs e até alguns vilões em novelas e seriados, Reynaldo Gianecchini enfrenta atualmente um de seus maiores desafios: lidar com as críticas que vem sofrendo ao interpretar a drag queen Mitzi/Tick, no musical “Priscilla, a Rainha do Deserto”, em cartaz no Teatro Bradesco, em São Paulo.

O também ex-modelo internacional desabafou nas redes sociais, nesta quarta-feira (3), ao dizer que as pessoas estão “misturando o personagem com a vida pessoal”.

Recentemente, o ator interpretou o papel de um abusador numa série de uma plataforma de streaming e, em vídeo postado em seu perfil no Instagram, Giane comentou que recebeu muitos elogios por este trabalho, porque a temática suscitou questionamentos valiosos. No entanto, o ator lamentou que o mesmo não vem acontecendo com seu trabalho no musical.

“Tem muita gente que adora e vai ver a peça, mas também estou recebendo um monte de comentários muito negativos de pessoas que misturam meu personagem com minha vida pessoal e destilam raiva e preconceito. Falam coisas inacreditáveis”, disse.

O artista questionou que, quando interpretou um abusador, não foi atacado. Mas, ao interpretar uma drag queen, vem sendo bombardeado. “Tudo bem ser uma abusador, um psicopata, mas, uma drag queen, não. Muita gente não quer me ver nesse papel, querem me cancelar. Curioso, né?! Um psicopata é legal, uma drag queen não é. Vê por que a gente tem que fazer esses personagens? Porque temos muito para falar ainda. Esse é o Brasil em que a gente vive”, pontuou.