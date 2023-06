Gilberto Gil faz aniversário e ganha homenagens

Depois da festança do ano passado, Gilberto Gil chega aos 81 anos discretamente nesta segunda-feira (*26), mas cheio de atividades. Com show novo, que chega a Salvador no fim de semana, o cantor e compositor ganha homenagem nesta segunda-feira, no Canal Curta! e no Itaú Cultural Play, com dois documentários que retratam sua trajetória.



O Curta! exibe, às 22h30, Tropicália (2012), dirigido por Marcelo Machado, que reavalia o impacto do movimento tropicalista na cultura brasileira, a partir dos anos de 1960. Com uma produção que consumiu cinco anos de pesquisas, o filme resgata um período em que a cena musical brasileira estava efervescente e os festivais revelavam uma nova geração de talentos.