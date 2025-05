FESTA DO ALÔ ALÔ BAHIA

Duda Guerra revela o que planeja para sua carreira

Influenciadora está em Salvador pela primeira vez e sonha em conhecer o Carnaval da cidade

Sucesso no Instagram, a influenciadora Duda Guerra, que está em Salvador pela primeira vez, revelou o que planeja na sua carreira na rede social. "Eu acredito que o Instagram tem que mostrar tudo que a gente vive na realidade", disse a influenciadora carioca, uma das atrações da festa junina que o Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO, promove nesta sexta-feira (16), no Cerimonial Conceição da Praia, no bairro do Comércio.>