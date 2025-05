ARRAIÁ DO ALÔ ALÔ BAHIA

Elba Ramalho incendeia São João antecipado com mais de 500 convidados em Salvador

Festa foi no Cerimonial Conceição da Praia, no Comércio, e contou com famosos, como Adriane Galisteu, a ex-BBB Aline Patriarca e a influenciadora Duda Guerra

Luiza Gonçalves

Publicado em 16 de maio de 2025 às 23:34

Elba Ramalho no palco Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Na pista do arraiá, traje a caráter, passos forrozeados e alegria em cena no primeiro acorde. Era por volta de 22h50 quando Elba Ramalho fez a poeira subir e o chão de madeira vibrar no Cerimonial Conceição da Praia, no Comércio, em Salvador. A voz do forró foi a atração principal da festa de São João do site Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO, que aconteceu nesta sexta-feira (16). >

Um passeio por mais de 40 anos de trajetória musical em cena. De brilho da cabeça aos pés e botas prateadas, Elba chegou anunciando “Óia eu aqui de novo”. Enérgica e dançante, a cantora embalou o público com sucessos como Coração Bobo, Sabiá, Ai que Saudade D’Ocê e Olha Pro Céu Meu Amor. Um balé de seis dançarinos de quadrilha e banda completa acompanharam a cantora na performance. “São João já chegou na Bahia, é?”, brincou a artista. >

Na plateia, cangaçeiros, noivas caipiras e cowboys de xadrez dançavam, em grupo ou coladinhos dois a dois. Por todos os lados cantavam e brincavam canção por canção. >

Elba Ramalho Crédito: Marina Silva/ CORREIO

“A gente está muito feliz com o show de Elba, porque ela é uma grande referência da música do São João, da cultura nordestina. Elba topou estar aqui logo de início, mesmo a gente sabendo que esse período é super complicado por conta de agenda. Ela vestiu a camisa e veio super empolgada para esse show lindíssimo”, celebrou Rafael Freitas, diretor do site.>

A apresentação da cantora ainda teve uma participação especial. De surpresa, Tato, cantor do Falamansa, colocou a galera pra dançar coladinha com grandes sucessos. >

A atmosfera junina tomou conta do Cerimonial Conceição da Praia mesmo estando em meados de maio. Quem chegava ao espaço era recebido pela tríade basilar do forró: com sanfona, zabumba e triângulo, um trio nordestino dava as boas-vindas ao Arraiá do Alô Alô.>

O universo de bandeirolas coloridas alegrava a entrada e, subindo os degraus até o salão principal, revelavam-se texturas em chita, palha e cenário imersivo criado pela Cenograph, arrebatando no visual de casas coloridas, flores, mais bandeirolas e pisca-piscas na pista de dança.>

Durante a noite, clássicos dos ritmos nordestinos animaram a festa. Luiz Gonzaga, Trio Nordestino e Dominguinhos não poderiam faltar. Um passeio por décadas de forró, do raiz ao elétrico, passando por Cangaia de Jegue, Estakazero e Falamansa. Houve ainda a fusão de brega e arrocha com o cantor soteropolitano Jô Barros e a mistura forró, pagode, funk e trap, do pernambucano Henry Freitas. O São João também esteve presente com os sabores em um menu de oito barracas temáticas que contaram com pratos típicos e releituras, além de quitutes clássicos como canjica, mungunzá e pamonha. >

Reunindo mais de 20 marcas e 500 convidados para uma noite imersa nos cantos e festejos nordestinos, o Arraiá do Alô Alo Bahia teve como objetivo integrar a rotina de eventos do portal baiano em prol da divulgação, celebração e valorização da cultura baiana, como completou o diretor Rafael Freitas.>