Gilberto Gil prestigia show de Paul McCartney no Maracanã

O cantor e compositor Gilberto Gil esteve entre as personalidades que prestigiaram o último show de Paul McCartney no Brasil, dentro da turnê "Got Back", que aconteceu neste sábado (16), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.



Em publicação nas redes sociais, a empresária Flora Gil mostrou o artista baiano curtindo o ídolo, acompanhando a música Hey Jude e Ob-La-Di, Ob-La-Da. "E ele amou", escreveu Flora.



A noite especial teve direito ainda a um encontro entre Gil e Milton Nascimento, que também foi ao Maracanã prestigiar a apresentação do astro britânico. Os dois fizeram uma foto juntos nos bastidores.